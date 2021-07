Prefeito Sérgio Lopes, visita frentes de trabalhos na zona urbana e rural de Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes de Souza, reservou o dia dessa quinta-feira 01/07, para visitar frentes de trabalhos na zona urbana e rural de Epitaciolândia.

Cedo foi ver de perto os serviços de limpeza no Bairro Liberdade, no local está sendo realizado além da roçagem, a desobstrução do igarapé que corta todo o bairro. Segundo informou o prefeito será feito um trabalho de remoção de lixo, galhos, entulhos e outros objetos para evitar problemas no período de inverno tendo em vista que passa um volume muito grande de águas quando ocorre chuvas fortes nas cabeceiras.

Mais tarde, Sérgio Lopes foi ver de perto os serviços de reaberturas e recuperações de ramais e pontes realizados pela Secretaria Municipal de Obras.

“Estamos com duas frente de trabalho com trator de esteira, patrol, pá carregadeira e caçamba, fazendo a reabertura e enpiçarramento em pontos que podem ocorrer atoleiros e nas ladeiras, estamos concluindo o ramal do Porvir, São Sebastião, Parte do Porongaba e vamos atender também Filipinas, Rubicom Terra Alta e adjacências, além da recuperação dos ramais principais estamos atendendo todos os moradores fazendo os chamados galhos.” Disse Sérgio Lopes.

Ainda cumprindo agenda na zona rural o prefeito visitou a comunidade do Nabal no local onde está sendo construído uma escola de madeira em parceria com os moradores.

“Estamos construindo essa escola que vai atender mais de 50 alunos que moram aqui no Nabal e nas proximidades, os serviços estão bem avançados e pretendemos entregar essa obra já no mês de agosto, é uma obra simples mais de grande valor para essas pessoas, que para que seus filhos frequentem uma sala de aula tem que se deslocar por dezenas de quilômetros e agora vão poder estudar em um local dentro da própria comunidade. Pontuou Lopes.