“Na próxima vou mandar a Lene Petecão fazer uma pesquisa pra mim”, ironiza Petecão a pesquisa Data Control/Fieac

Após a divulgação da pesquisa Data Control/Fieac sobre a corrida eleitoral 2022, o senador Sergio Petecão (PSD), que agora assume que é candidatíssimo ao governo do Acre, comentou com este blogueiro os números que colocam Gladson Cameli (PP) na ponta e Jorge Viana (PT) na segunda colocação na corrida pelo governo do Acre.

Petecão não economizou adjetivos para classificar a pesquisa, o instituto que realizou e quem encomendou o levantamento. De acordo com o Cabeção, a Fieac foi colocada como quem pagou e encomendou a pesquisa apenas para camuflar um grupo político que tem interesse direto nas eleições e não quer enfrentá-lo nas urnas.

“É uma pesquisa fuleragem. Pura pilantragem! O Gladson deixou claro que escolhe disputar com Jorge Viana porque acredita que o desgaste do PT o favorece. Na próxima vou mandar a Lene Petecão fazer uma pesquisa pra mim, já que o governador encomenda pesquisa com um empresário nomeado por ele”, dispara Petecão.

Petecão utiliza o anão Montana Jack para exemplificar que a pesquisa teria sido manipulada para atender interesses. “Ray, seja sincero, você acredita que o Montana diria em algum momento que não sou favorito numa eleição? O Montana é meu funcionário. O mesmo acontece com o dono do Data Control, nomeado pelo Gladson”.

Petecão afirma que está preparado paras as movimentações de Gladson e Jorge Viana e diz que sua “candidatura está mais firme do que nunca. Andei o Estado todo. Só se esse povo estiver me angariando. A coisa está muito forte”, comenta o senador sobre sua impressão das intenções de voto do eleitorado para as eleições 2022.

“Recebo mensagens diárias e uma delas foi de um assessor do governador que disse o seguinte: Sábado fui lavar o carro ali no Macaxeira, em frente a Ponto sem Nó. Lá tinha sete pessoas, três votavam em você, dois no Jorge, um no Gladson a outra disse que não votava em ninguém porque acho até que ela tem raiva de você”.

No melhor estilo Petecão de comentar o senador disse que “a porca vai torcer o rabo e eu não abro da candidatura. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não abro um milímetro. Não abro nem para um caminhão carregado de pólvora. Pode vir com o jogo sujo que vou com a simplicidade e com a verdade”, destaca.

Petecão finaliza o bate-papo destacando suas agendas no interior para colocar seu nome como candidato. “Confesso que não esperava tanto. Nas minhas andanças senti que o povo quer Petecão. Principalmente no Juruá. Achava que só depois do lançamento da candidatura a coisa pudesse melhorar. Te confesso que estou muito animado”.