Prefeito de Rio Branco, prestigia aula de kung Fu no Horto Florestal

As atividades escolares do Sesc Ler foram retomadas nesta segunda-feira, 06 de fevereiro nas Unidades do Sesc no interior do Acre. No total, cinco unidades voltaram às atividades educacionais, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia e Feijó.

A Coordenadora do Sesc Ler no Acre, Patrícia Carvalho Redigulo destaca a importância do retorno as aulas para a comunidade do interior “o nosso trabalho e fundamental socialmente para cada um dos alunos e para os nossos professores, é uma importância do trabalho transformador do Sesc que é nossa missão, é o voltar está junto e buscando uma nova caminhada dentro da educação”, disse.

Sesc Ler

O projeto Sesc Ler oferece educação integrada para jovens e adultos não escolarizados, de acordo com a diversidade cultural e necessidade das regiões brasileiras. Sob o conceito abrangente de alfabetização, o Sesc Ler promove educação por inteiro. Não apenas ensina a ler, mas mostra a importância da leitura e a escrita no cotidiano de cada um e integra o ensino formal com cultura, lazer e saúde. E o projeto vai além do ensino básico. Estimula a qualificação profissional, ação comunitária, desenvolvimento cultural e a cidadania.

O Criar Sesc

É um projeto educacional que funciona no contraturno escolar, voltado para o desenvolvimento integral das crianças, valorizando a infância e as suas múltiplas experiências com maneiras divertidas e criativas de aprender.

Onde encontro o Sesc Ler?

O Sesc Ler está implantado em municípios do interior do Acre, em Centros Educacionais construídos pelo próprio Sesc nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia e Feijó.

