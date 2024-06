Prefeito de Rio Branco assina decreto de situação de emergência por conta da forte estiagem

Com o objetivo de prevenir situações e impactos extremos em decorrência da seca severa que atinge a capital acreana, o Prefeito de Rio Branco assinou na manhã desta sexta-feira (28), o decreto de Situação de Emergência devido a forte estiagem.

O baixo nível do Rio Acre tem causado impactos negativos na vida da população rio-branquense, sobretudo no tocante ao abastecimento de água potável na capital. De acordo com a Defesa Civil municipal, nesta manhã de sexta-feira (28) o manancial estava com seu nível em 1,78 metros, muito abaixo da média prevista para o período.

“O decreto significa que procuramos facilitar para que as secretarias possam realizar suas ações, fazer suas compras emergenciais para não correr o risco de ficar atrasando o trabalho e prejudicar a população. Quando você faz um decreto desse e tem o reconhecimento nacional, nos dá legalidade da fazer licitações rápidas, apenas cotações e já fazer com que a ação aconteça. Porque num momento de emergência desse, não dá pra esperar a burocracia de uma licitação normal. E pode ter certeza, a nossa prefeitura estará de olho e procurando fazer de tudo para diminuir os efeitos que não são fáceis quando você tem uma seca extrema como essa que já estamos tendo, estamos vivenciando e que vivenciamos também o ano passado”, explicou o prefeito.

Durante a assinatura do decreto, o prefeito também anunciou a abertura oficial da Operação Estiagem, que já está em curso há 15 dias, e objetiva amenizar os efeitos da seca extrema nas comunidades rurais de Rio Branco. Diariamente são distribuídos mais de 200 mil litros de água entre as 32 comunidades assistidas pela a ação.

“As medidas emergenciais já começaram através de abastecimento de água na zona rural, também nós já estamos cuidando da questão do Saerb pra que não tenha colapsagem no abastecimento na área urbana. E também outras ações deverão surgir, uma vez que produtores perdem agora sua produção e a Prefeitura, a partir da decretação feita pelo Prefeito Tião Bocalom pode agilizar recursos, pode agilizar também ações emergenciais para minimizar esses impactos da seca, que se mostra bastante severa, como a gente já havia avisado há bastante tempo, agora em 2024”, destacou o assessor técnico da Defesa Civil, Cláudio Falcão.

Cláudio Falcão também destacou a perfuração de poços na capital como mais uma ação da gestão municipal para amenizar as ações da seca severa que todos os anos atinge Rio Branco.

“É uma outra ação, um projeto da Prefeitura de Rio Branco, onde a região do segundo distrito pode perfurar poços para poder fazer o auxílio na questão do abastecimento de água na região urbana. Infelizmente, nós temos pontos sensíveis para que pode faltar água e tudo isso é necessário fazer com urgência, com muita rapidez, para que a população seja minimizada nos seus impactos. Nós estamos distribuindo pelo menos 200 mil litros de água por dia, uma vez que nós vamos de 2 a 72 quilômetros de distância com caminhões pipas, que comportam de 6 mil a 18 mil litros. Então a gente consegue abastecer 200 mil litros diários e a projeção para toda a operação é que chegue de 30 a 40 milhões de litros distribuídos em todo o período, até dezembro”.

