Reunião de secretários avalia os 100 primeiros dias da gestão “Construindo o Futuro”

O Acre enfrenta uma grave epidemia de dengue no primeiro trimestre de 2024, com 8.138 casos prováveis registrados entre janeiro e março, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. Do total notificado, 3.830 casos foram confirmados laboratorialmente, resultando em três óbitos pela doença.

Os números revelam uma incidência preocupante de 434,9 casos confirmados para cada 100 mil habitantes no estado.

A letalidade da dengue no Acre chega a 0,08% entre os casos confirmados, índice que salta para 10,34% quando considerados apenas os casos graves. As três mortes confirmadas acendem o alerta para a necessidade de intensificar as medidas de controle do mosquito Aedes aegypti.

Principais números (jan-mar/2023):

8.138 casos prováveis de dengue

3.830 casos confirmados (434,9/100 mil hab)

3 mortes confirmadas (letalidade de 0,08%)

Casos graves com letalidade de 10,34%

Redução progressiva:

Janeiro: 1.708 casos

Fevereiro: 1.437 casos

Março: 544 casos

Outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti:

170 casos prováveis de zika

166 casos de chikungunya

Análise epidemiológica:

A incidência de 434,9 casos/100 mil hab coloca o Acre em situação de alerta

Apesar da redução mensal, os números ainda são preocupantes

A alta letalidade nos casos graves (10,34%) exige atenção especial no atendimento

Medidas urgentes necessárias:

1️⃣ Intensificação das ações de combate ao mosquito

2️⃣ Melhoria na notificação e diagnóstico precoce

3️⃣ Capacitação de profissionais para manejo de casos graves

4️⃣ Mobilização social para eliminação de criadouros

Fonte:

Painel de Monitoramento das Arboviroses/Ministério da Saúde

A população deve redobrar os cuidados:

Eliminar água parada

Usar repelentes

Procurar unidades de saúde ao primeiro sintoma

Perspectivas:

Embora março tenha apresentado queda nos números, as autoridades sanitárias mantêm o estado de alerta, especialmente com a aproximação do período chuvoso na região, que tradicionalmente favorece a proliferação do mosquito transmissor. A população é orientada a redobrar os cuidados com água parada e procurar unidades de saúde aos primeiros sintomas.

