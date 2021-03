Por Raimari Cardoso

Depois de verem resolvido um impasse com o município por conta de uma falha do Tribunal de Contas do Estado que fez com que o prefeito Sérgio Lopes suspendesse o pagamento de um reajuste salarial concedido em 2016, os professores de Epitaciolândia tiveram outra boa notícia nesta sexta-feira (19).

O prefeito fez o comunicado por meio de videoconferência e enfatizou que o pagamento integral do piso a todos os professores era uma promessa de campanha para ser cumprida em 90 dias de gestão. O pagamento do piso nacional já ocorrerá, de acordo com Sérgio Lopes, a partir deste mês de março.

“Acredito que a educação é a forma mais rápida de melhorar a vida das pessoas. Porém, para que possam desenvolver um bom trabalho, os professores precisam ser valorizados com salários dignos e locais com boas condições para desenvolver as suas atividades”, disse o prefeito tucano.

Nos últimos protestos por conta da polêmica dos descontos feitos nos salários de professores e outros trabalhadores da educação municipal, a categoria acusou a prefeitura de pagar o pior salário para profissionais do magistério no Acre e reivindicou cinco anos de defasagem salarial.

