Uma comitiva formada pelo vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), prefeitos de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, de Bujari, Padeiro, e Brasiléia, Fernanda Hassem, esteve na cidade de Tarauacá para acompanhar as instalações e atendimentos do Centro de Estimulação Sensorial de Tarauacá (Cetrin), que atende pessoas portadoras de autismo.

Além dos gestores, vice-governador e deputado estadual, participaram da reunião o presidente da Associação Família Azul, Abraão Púlpio, e o diretor do Cetrin de Cruzeiro do Sul, doutor Mazinho. A agenda foi organizada pelo vice-governador Major Rocha, que defende o fortalecimento do tratamento aos autistas no Acre.

“O Cetrin foi uma experiência bem sucedida em Cruzeiro do Sul e agora viemos a Tarauacá acompanhar esse trabalho que já vem colhendo frutos também. Nossa esperança aumenta vendo a sensibilidade dos prefeitos para que essa experiência alcance crianças de outros municípios proporcionando uma qualidade de vida e atendimento a essas pessoas. Um projeto bem sucedido do Acre que poderá ajudar famílias do Brasil inteiro”, disse o vice-governador Major Rocha.

O deputado Luiz Gonzaga falou sobre o projeto de lei complementar que trará mais mecanismos de tratamento aos portadores de autismo no Acre. Gonzaga também falou sobre a possibilidade de instalação de centros de tratamentos a autistas em outras cidades acreanas.

“Precisamos de leis que tragam mais direitos ao autistas e suas famílias com garantias que tenham o atendimento que merecem. Os autistas e seus pais precisam de um tratamento digno e o que os prefeitos estão fazendo é um gesto humano. É com alegria que vejo os prefeitos animados a levarem o projeto para suas cidades, pois vai beneficiar quem necessita desse atendimento”, afirmou Gonzaga.

A prefeita Fernanda Hassem, que sonha em levar o Cetrin para Brasiléia, afirmou que os gestores precisam conhecer a realidade dessas pessoas autistas para investirem em um tratamento mais digno e humano para as crianças autistas.

“Não basta só ter vontade, não basta só colocar o tratamento aos autistas no plano de governo, precisamos ter conhecimento de causa e saber da realidade do município para tratarmos essas pessoas. Em nome das mães e pais de Brasiléia quero agradecer ao vice-governador Rocha por esse convite para conhecermos de perto o Cetrin e ter a possibilidade de levar esse projeto para o Alto Acre. Vamos retornar para nossos municípios mais otimistas e com mais vontade para levar a essas pessoas a sensibilidade. Espero que até o final do ano possamos implantar o Cetrin em Brasiléia”, disse a prefeita.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, também se mostrou animado com a experiência dos Cetrins em Cruzeiro do Sul e Tarauacá e espera que logo o Alto Acre conte também com a estrutura para tratar as crianças com autismo.

“Levar o Cetrin para o Alto Acre é uma das maneiras que teremos de cuidar das famílias que têm crianças portadoras de autismo”, disse o prefeito.

O presidente da Associação Família Azul, Abraão Púlpio, afirma que as famílias precisam do apoio do Estado e prefeituras para conseguirem diagnosticar o autismo nas crianças.

“Hoje temos dois problemas que é a demora no diagnóstico porque as famílias têm dificuldades para conseguirem atendimentos. Outro problema também são as filas para a terapia para tratar essas crianças. Mas a partir do momento que você leva o atendimento a cada município através do Cetrin fica mais fácil para essas famílias que não têm condições de tratarem seus filhos”, disse Abraão.

