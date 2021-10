Prefeito de Assis Brasil recebe presidente do Detran que anuncia investimentos para o município

Na manhã da última segunda-feira, o prefeito de Assis Brasil recebeu em seu gabinete a presidente do Detran, Taynara Martins, que fez a primeira visita oficial à cidade da tríplice fronteira

O gestor agradeceu a presença da equipe do órgão na cidade e destacou a proatividade de Taynara que tem levado as ações do Detran para todas as regiões do Acre. Na reunião a presidente garantiu investimentos para melhorar a sinalização na malha viária urbana e novos convênios com a prefeitura.

Com uma das menores frotas do Acre Assis Brasil também é o município que registra um dos índices mais baixos de acidentes.