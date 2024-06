Prefeito assina ordem de serviço para construção de mais uma unidade de saúde em Rio Branco

Missões técnicas reuniram representantes dos setores de alimentos, sorvetes, carnes e tecnologia

Em uma ação liderada pelo Sebrae, junto à Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e com apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AC), empresários do setor de alimentação de Rio Branco participaram da Fispal Food Service e Fispal Sorvetes, em São Paulo. As missões técnicas reuniram dez representantes, para a Food Service, e nove participantes para a feira do segmento de sorvetes.

O evento reuniu marcas nacionais e internacionais, com o objetivo de apresentar as últimas tendências e soluções em máquinas para o setor, além de facilitar conexões, negócios e troca de conhecimento.

Representando o Sebrae, a analista técnica Doresney Amaral acompanhou os empresários durante o evento e destacou o resultado positivo da missão. “Eles [empresários] fizeram bastante contato com os fornecedores que estavam no evento, a feira estava recheada de novidades. E o resultado foi positivo, porque fizeram muitos negócios e network, além de conhecerem as novas tecnologias para conseguirem inovar em seus empreendimentos”, disse.

A Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes são os maiores eventos para o setor de alimentação fora do lar da América do Sul, completando 40 anos de história neste ano, marcando uma jornada rica de aprendizados, inovação e evolução constante.

Para Pablo Souza, empresário da Tereré Suprema, a feira foi uma ótima oportunidade não só de fazer negócios, mas de ampliar horizontes para novos segmentos. “A minha ideia era apenas conhecer a feira, ver novos negócios, ir absorvendo o máximo possível de informação para trazer novos conceitos. Lá me deparei com algumas situações muito bacanas, vi muitos equipamentos e acabei negociando alguns insumos para a sorveteria que estou montando, será um investimento em torno de R$ 20 mil”, comentou.

Fispal Tecnologia e TecnoCarne

De 18 a 21 de junho, outro grupo de empresários participa da Fispal Tecnologia e da Tecnocarne, sendo 12 ligados ao Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal/AC), e 7 do setor de frigoríficos e matadouros, ligados ao Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sincarnes/AC).

De acordo com o presidente do Sinpal/AC, José Luiz Felício, o evento é uma excelente oportunidade para os empresários conhecerem todas as novidades do segmento. “A Fispal Tecnologia nos apresenta o que há de mais moderno em máquinas, embalagens, automação e processos para a indústria de alimentos. Estar aqui é uma grande oportunidade para melhorarmos a atuação das nossas indústrias, o que reflete em melhorias para a economia do estado, manutenção de empregos privados, entre outros avanços significativos”, destaca José Luiz Felício.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários