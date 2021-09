Prefeita Fernanda Hassem entrega 4 novas concessões de táxi em Brasiléia

A prefeita Fernanda Hassem participou, na tarde desta quinta-feira, (9), da entrega de 4 novas concessões destinadas aos taxistas do município.

A entrega aconteceu no prédio do setor de Tributos e arrecadação e contou com a presença do Secretário municipal de Finanças, Tadeu Hassem, vereador Marquinhos Tibúrcio, gerente do setor de cadastro, Mário Jorge e equipe, presidente do sindicato dos taxistas de Brasiléia, Lourenço Martins e os 4 contemplados com as concessões.

A prefeita Fernanda Hassem realizou a entrega das concessões para Robson Rufino, Enilson Gama, Francisco Ferreira e Rosimiro Neves. O presidente do sindicato dos Taxistas de Brasileia, Lourenço Martins fala das novas concessões.

“Fomos contemplados com mais 4 permissões e o momemto é de muita felicidade e agradecimento a prefeita Fernanda Hassem, por que é uma fonte de renda para essas famílias”, afirmou.

Enilson Lopes Gama é um dos quatro contemplados com as novas concessões. “Para mim é uma sensação de vitória, por que eu trabalho há 14 anos na praça, e gracas a prefeita que atendeu nosso pedido, poderemos trabalhar com mais dignidade”‘ enfatizou.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, o momento é de gratidão. “Agradeço a Deus por nos dar sabedoria e nos guiar até aqui. Nosso trabalho é pautado pelo respeito e compromisso e a entrega das concessões aos taxistas é um dos compromissos que assumimos e estamos honrando hoje”, finalizou.