Prefeita Fernanda Hassem assina pacto de adesão a promoção de igualdade racial

A Prefeita Fernanda Hassem participou, nesta Quinta-feira, 11, da Assinatura do Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

A atividade foi realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas Para as Mulheres, no auditório da Aasociaçao dos Municípios do Acre (AMAC).

Participaram, além da Prefeita de Brasiléia, o Governador Gladson Cameli, Doutor Paulo Roberto ( Secretário Nacional de Politicas de Promoção da Igualdade Racial), Doutor Helbert Pitorra ( Coordenador do SINAPIR), Secretários de Estado e Prefeitos dos demais municípios Acreanos e Secretários municipais.

O objetivo foi a divulgação, no Estado do Acre, da Campanha Nacional de adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Na oportunidade, a Prefeita Fernanda Hassem assinou o Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial, onde representou os demais prefeitos durante seu pronunciamento.

” cumprimentando o Secretário Nacional de Políticas de Promoção à Igualdade Racial, Doutor Paulo Roberto, quero externar minha satisfação em participar desse momento tão importante, onde tive a honra de representar os demais prefeitos do nosso Estado. Nossa gestão é parceira em todas as causas sociais relevantes a nossa população”.