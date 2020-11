As principais usinas perto do Acre, como Jirau e Samuel, em Rondônia, estão operando com limitações, por causa do baixo volume de água do Rio Madeira, que se encontra em seus níveis históricos mais baixos.

As tarifas de luz em todo o Brasil estão sendo pressionadas pela seca no país, principalmente na Amazônia e serão ainda mais pela necessidade de medidas e gastos por causa do apagão do Amapá, que demandam a contratação de térmicas tanto para poupar água nos reservatórios das hidrelétricas quanto para garantir o abastecimento daquele estado.

Essa conta será paga pelos consumidores de todo o país e aumentos da conta de luz, segundo o governo federal, serão inevitáveis, mesmo com as empresas privatizadas.

Esta semana, em reunião extraordinária, o CMSE (Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico) decidiu manter a operação de térmicas a gás natural no país e ampliou a autorização para que a Eletronorte contrate usinas emergenciais a óleo para o Amapá.

No primeiro caso, os custos são repassados à conta de luz de todos os brasileiros por meio das bandeiras tarifárias cobradas na conta de luz. No segundo, a conta vem via encargos setoriais pagos pelos consumidores de eletricidade. O tamanho da conta vai depender de quanto tempo as medidas serão necessárias.

Desta maneira, é possível que a bandeira vermelha nas contas, que aumenta o custo da energia, seja uma realidade duradoura.

Em comunicado, o MME (Ministério de Minas e Energia) diz que, apesar do aumento das chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o volume verificado nas outras principais bacias se mantém abaixo dos níveis históricos. Com isso, decidiu manter medidas excepcionais para preservar os reservatórios das hidrelétricas. Com o linhão, a energia pode percorrer o país, mas quando todos os reservatórios se encontram em nível baixo, é preciso acionar as termoelétricas, de custo mais elevado na geração de energia.

Essa conta vai para o bolso do consumidor.

Segundo dados do ONS, o volume de geração de energia por usinas térmicas no país atingiu no fim de outubro os maiores patamares desde 2017. Nesta segunda, 22,5% da energia gerada no sistema elétrico nacional vinha de usinas desse tipo.

O acionamento de térmicas mais caras é comum nesta época do ano, quando as hidrelétricas estão com níveis mais baixos após o inverno, quando as chuvas são mais escassas. Neste ano, ocorre em um momento de recuperação da demanda por eletricidade após o fim da fase mais crítica da pandemia.

Em junho, ainda em um cenário de redução de consumo, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu manter a bandeira verde, sem cobrança adicional na conta de luz, até dezembro. Mas o custo deve ser repassado ao consumidor no momento das revisões tarifárias das distribuidoras, dizem especialistas.

