Um jovem de 23 anos, armado com uma faca, invadiu uma residência no bairro Isaura Parente, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, dia 16.

O suspeito teria cometido ao menos três assaltos e a rota do crime iniciou-se nas proximidades da Praça do Juventus.

Após fugir por cerca de 1,5 quilômetro, na tentativa de escapar da polícia, o rapaz invadiu ao menos três casas, e numa delas, com uma família dentro, ele se escondeu no forro. Não adiantou: os policiais militares conseguiram prendê-lo com uma faca cuja lâmina tinha pelo menos 50 centímetros.

Veja o flagrante gravado ao vivo pelo repórter do portal Notícia da Hora, João Renato Jácome.



