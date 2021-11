Por não atualizar cadastro, mais de 28 mil podem ficar sem tarifa rural de energia

Menos de 3% do público contemplado com a Tarifa Rural de energia elétrica no Acre realizou a atualização do cadastro para manter o benefício que é voltado para produtores rurais. O desconto varia de 18% a 73% dependendo do tipo de atividade.

Desde julho, a Energisa Acre está informando o cliente inscrito no programa do Governo Federal, por meio da conta de luz e cartas envidas diretamente aos clientes, que devem ficar atentos ao prazo para não perderem o benefício, que será encerrado em dezembro.

Francisco Peres, Coordenador de Cadastro Comercial e Leitura da Energisa Acre, alerta para que o cliente não deixe para última hora para fazer o recadastramento. “É necessário apresentar algumas documentações, para comprovar a atividade rural, que devem ser requisitadas às entidades de classe”, explicou ao lembrar que apenas aqueles que foram convocados devem procurar a concessionária até dezembro.

Ao todo o Acre possui 29.186 clientes cadastrados com benefício. A Tarifa Rural é um dos principais programas sociais do setor elétrico, ao lado da Tarifa Social de Energia Elétrica. Têm direito ao benefício clientes que exerçam atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, aquicultura e irrigação, serviço público de irrigação rural e escola Agrotécnica.

O recadastramento está disponível através da Gisa, pelo número (68) 99233-0341. “O sistema vai orientando passo a passo como fazer, enviar as fotos dos documentos e concluir a atualização. Dessa forma, o cliente não precisa se deslocar até a área urbana”, disse ao lembrar que quem não fizer dentro do prazo definido perderá automaticamente o desconto.

O cliente deve apresentar os documentos referente a sua atividade de produtor rural, como por exemplo, Carteira de Trabalhador Rural, Carteira de Sindicado Rural, Aposentadoria Rural ou Declaração de Aptidão ao PRONAF Agricultor Familiar.

“Caso o cliente não esteja familiarizado com o atendimento virtual, as agências de atendimento presencial da Energisa espalhadas por todo o Estado estão preparadas para realizar essa atualização cadastral. O importante é não perder o prazo”, alertou Peres.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 647 7196 ou pelo WhatsApp da Gisa no número (68) 9 9223-0341 e nas agências de atendimento presencial em todo o Estado.