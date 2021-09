Por medo de desabastecimento no AC, moradores fazem filas em postos de combustíveis devido bloqueios em RO

A preocupação é devido a BR-364 estar bloqueada por manifestantes que interromperam o tráfego de veículos de carga em oito pontos da rodovia e na Estrada do Belmont, em Porto Velho (RO).

Os protestos de caminhoneiros são a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os atos acontecem em Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto, Candeias, Jaru, Cujubim e Presidente Médici.

A PRF informou, na manhã desta quinta, que não há nenhum bloqueio no Acre. A assessoria de comunicação do Sindicato dos Postos de Combustíveis do estado (Sindepac) informou que não é descartada a possibilidade de faltar combustível no estado, caso a paralisação se estenda por 72 horas, porque os estoques não têm essa durabilidade, e ainda lida com o aumento da demanda devido o medo dos consumidores.

O sindicato disse ainda que muitos motoristas de postos do Acre estão retidos na paralisação e não conseguem passar com a carga.

Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis estão tendo o trânsito liberado pelos manifestantes.