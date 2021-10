Policial fica ferido ao trocar tiros com bandidos em assalto a supermercado de Rio Branco

O policial civil aposentado, José Elias de Oliveira, de 54 anos, foi ferido com um tiro no abdômen após trocar tiros com criminosos na tarde desta segunda-feira, 18, dentro do supermercado Deus Seja Louvado, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Elias estava fazendo compras no local quando três homens não identificados invadiram o supermercado e anunciaram o assalto com armas de fogo em mãos. Ao perceber a situação, reagiu e houve uma troca de tiros. Durante a ação, o policial civil foi ferido no abdômen, mas também feriu um dos bandidos. Os criminosos fugiram correndo e entraram em um veículo sem levar nada do supermercado.

Funcionários acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o policial ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram e após colher as características dos bandidos fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).