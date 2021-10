Acre decide seu futuro na Copa Verde com jogos em três dias seguidos

Por

Os três representantes do Acre na Copa Verde, última competição oficial para o futebol acreano em 2021, entram em campo durante três dias seguidos para decidirem se continuam na disputa.

O primeiro a entrar em campo será o Galvez que tem uma pedreira pela frente. Após eliminar o Ypiranga (AP), nos pênaltis, na semana passada, o Imperador encara o Remo no estádio Baenão, na capital paraense, às 18h30. Além de enfrentar uma das principais equipes do Norte do país, o regulamento define que nas oitavas de final, o jogo é único. Se no tempo normal, o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis.

Já na quarta-feira, 20, quem entra em campo é o Rio Branco, que vai enfrentar o Nova Mutum (MS). O regulamento é o mesmo, mas como o Estrelão é melhor ranqueado do que o time sul-mato-grossense, decide a vaga no estádio Arena da Floresta a partir das 4 horas da tarde.

Na quinta-feira, 21, é a vez do Atlético, que também joga no Acre e que também tem um adversário sul-mato-grossense. O Galo tem como adversário o Aquidauanense e vai em busca de classificação.

Além de chegar na próxima fase da competição, as três equipes estão de olho na premiação da Copa Verde. Quem passar dessa próxima fase embolsa a quantia de R$ 75 mil reais.