A Polícia Civil no município de Bujari realizou na manhã deste sabado, dia 27/03/2021 a 2ª fase da operação “Controle” e deu cumprimento a oito mandados de busca e apreensão.

Durante a ação policial foram presos: um homem, de 47 anos, suspeito de liderar organização criminosa no município e duas mulheres, uma de 40 anos e outra de 21 anos, que tudo indica, fazem parte do grupo criminoso. Os indivíduos foram detidos pelos cometimento dos supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Em posse dos investigados a Polícia apreendeu uma quantidade significativa de droga e arma de fogo, tipo revolver calibre 38 municiado, celulares e anotações do tráfico. Todo material apreendido será remetido à perícia para análise e subsídio do inquérito investigativo.

A ação foi coordenada pelo Delegado titular da Delegacia de Bujari, Bruno Coelho de Oliveira. A ação policial teve apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Os investigados acima já vinham sendo investigados pelas práticas criminosas descritas.

Todos foram conduzidos à Delegacia Geral do município para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

