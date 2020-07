Dois homens estariam transportando uma grande quantidade de droga na Linha 27, no Km 45, no município de São Francisco do Guaporé.

Um homem de 27 anos foi preso por investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé na madrugada desta quarta-feira (29), após ser flagrado com vários tabletes de cocaína e armas de fogo durante uma abordagem policial.

Durante as investigações os policiais descobriram que dois homens estariam transportando uma grande quantidade de droga na Linha 27, no Km 45, no município de São Francisco do Guaporé.

Uma equipe de policiais civis, com o apoio de policiais militares, se deslocou para o local e durante a campana montada para monitorar os criminosos, os policiais avistaram dois homens saindo do matagal com sacos com mercadoria dentro.

Na abordagem, um dos criminosos conseguiu fugir do cerco. Já o criminoso de 27 anos foi capturado e com ele os policiais encontraram 22 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 1 kg cada, duas armas de fogo e munições.

O criminoso recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça.

