Polícia Penal do Acre prende visitante que tentava entrar com substância entorpecente no Complexo Penitenciário de Rio Branco

A equipe do Telégrafo, de Cruzeiro do Sul, venceu neste sábado na quadra da escola Djalma Batista, em Tarauacá, a Fase Regional do Campeonato Estadual de Basquete nas categorias Sub 21 e Adulto.

“Ganhamos as duas competições e isso mostra o trabalho que vem sendo desenvolvido. Estamos nas finais do Sub 21 e do Adulto e vamos lutar pelo título”, disse o técnico Adalcimar Carvalho (Dedeu).

Finais em janeiro

Segundo o coordenador das competições, Manielden Távora, confirmou para janeiro as finais dos dois torneios.

“Vamos fechar a fase regional de Rio Branco em janeiro e em seguida faremos as finais”, comentou o coordenador.

