Polícia Militar tem primeira noite tranquila de Expojuruá

Por Raimari Cardoso

Em uma festa que reuniu centenas de pessoas, os nomes do advogado Maxsuel Maia (PP) e do pecuarista e empresário Vânio Miranda (PSDB) foram oficializados na noite da última terça-feira, 30, como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Xapuri nas eleições de outubro.

A convenção foi realizada na quadra de esportes da escola estadual Divina Providência e contou com a presença de figuras da política acreana, como a deputada federal Socorro Neri, do ex-deputado estadual Ney Amorim e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, além do deputado Manoel Moraes.

O titular da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Luiz Calixto, representou o governador Gladson Cameli, que tinha presença prevista de participação no evento, mas que não compareceu em razão de agenda oficial na regional do Juruá.

Porém, o gestor estadual e maior liderança do Progressistas no Acre não ficou sem deixar a sua mensagem, que foi transmitida no telão, reforçando o apoio e a confiança no nome de Maxsuel Maia para a disputa pela Prefeitura de Xapuri.

A chapa liderada pelo Progressistas havia sido anunciada no dia 8 de julho, com a presença do governador, quando esteve de passagem na cidade vistoriando as obras da Ponte da Sibéria e da Estrada da Variante.

Em seu discurso, Maxsuel Maia fez questão de apresentar os seus pais, Carlinhos Castelo e Enilza Maia, disse ser uma grande honra para ele colocar o nome à disposição da população do município em um projeto apoiado por Gladson Cameli.

“Foi uma festa linda, um momento de muita alegria e união com nossos apoiadores. Não me lembro de uma Convenção Partidária que tenha reunido tanta gente assim em Xapuri”, afirmou o agora candidato oficializado pela aliança.

“Sinto-me honrado por ter recebido o apoio do governador Gladson Cameli, da deputada federal Socorro Neri, do deputado estadual Manoel Moraes e de tantas outras lideranças. O sentimento de mudança e renovação está no coração das pessoas. Tenho visto isso em cada visita, na cidade, na zona rural e também ficou claro na nossa Convenção”, complementou.

Na convenção, também foram apresentados e oficializados os nomes de todos dos cerca de 50 candidatos a vereador e vereadora dos partidos que compõem a aliança política que envolve, além do PP e do PSDB, o PDT, PODEMOS e PSOL.

