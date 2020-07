Dados da Segurança apontam que somente em 2020, já foram registrados inúmeros acidentes

SAIMO MARTINS

A Polícia Militar do Estado do Acre iniciou uma campanha que busca conscientizar as pessoas que denunciem o uso de linha de cerol chileno em brincadeiras de pipas – que pode degolar uma pessoa.

A PM pede que as pessoas contribuam com a situação e realizem denúncias via Ciosp. “Cerol Mata! Além de pipas, cerol e linha chilena tiram vidas”, diz o cartaz publicitário.

Segundo dados divulgados recentemente pela Segurança Pública, somente em 2020, já foram registrados inúmeros acidentes envolvendo pipas com cerol.

