Como parte do planejamento estratégico de qualificação da tropa, a Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou, no último dia 30 de junho, um nivelamento tático aos seus profissionais. Com duração de 08 dias, o treinamento atendeu todo o efetivo do 2º Batalhão e alguns integrantes do 1º BPM, que formarão o Grupo de Força Tática da unidade.

As instruções que ocorreram no estande de tiros da Polícia Militar, localizado nas dependências do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), e contou com a instrução de militares da unidade especializada da corporação, ofereceu atividades de Abordagem, Conduta de Patrulha, Instruções Táticas Individuais (ITI) e Treinamento de armamento, munição e tiro

Para o comandante do 2º BPM, major Edvan Rogério, a instrução é uma forma de oferecer qualificação ao profissional. “É muito importante o treinamento continuado para nossa tropa, assim conseguimos melhorar a qualidade do serviço prestado pela Polícia Militar, além de motivar nossos profissionais, por estarem melhor habilitados para desempenhar seu trabalho com maior segurança”, destacou o oficial.

Implantação do Grupo Tático

A instrução também foi uma forma de realizar um nivelamento aos 18 policiais militares do 1º BPM que integrarão o Grupo de Força Tática, que será implementado em toda área atendida pelo batalhão. Durante o estágio operacional dos militares, três pessoas já foram presas por tráfico de drogas no bairro Conquista e um mandado de prisão foi cumprido.

