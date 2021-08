Polícia Militar evita que monitorado cometesse suicídio após tentar matar irmão com faca

Homem teria consumido drogas desde a madrugada e passou a acusar o irmão tentando contra sua vida e foi preciso arma de choque para evitar a tragédia

Uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, foi acionada na manhã deste domingo, dia 29, para averiguar um caso de tentativa de homicídio e suicídio na cidade de Brasiléia, precisamente no Bairro Eldorado, envolvendo dois irmãos.

Segundo foi apurado, dois irmãos teriam se envolvido em uma confusão, sendo que G. A. L., de 35 anos, foi acusado pelo seu irmão C. A. A. L., de 39 anos, que é monitorado da Justiça, de estar lhe traindo com sua companheira. Visivelmente fora de si, teria atacado o irmão e desferiu golpes de arma branca (faca), lhe ferindo gravemente em um dos braços.

Com apoio de familiares que interviram, o acusado largou o irmão achando que havia o matado e foi para um quarto existente no fundo terreno, quebrando tudo que havia dentro. Foi quando pegou a faca e deitou na cama a colocando na garganta, ameaçando se matar.

Foi quando a guarnição da PM acionada e chegou no local. O sargento PM Nery iniciou uma negociação com o acusado que, a todo momento inalava uma substancia análoga a cloridrato de cocaína e gritava que iria se matar devido a suposta traição do irmão que havia tentado matar.

Depois de muito negociar, o mesmo teria concordado em se entregar com a faca na mão. Em dado momento, o homem teria partido pra cima dos policiais, mas, estavam preparados com a arma de choque e conseguiram neutralizar seu intuito inicialmente.

Foi relatado ainda que, o acusado estaria usando drogas desde às 03h00 da madrugada, ficando violento e conseguiu arrancar um dos dardos da arma de choque, sendo necessário utilizar tática de imobilização para poder algemá-lo.

Após ser levado ao hospital, o homem foi conduzido à delegacia onde foi feito o flagrante de tentativa de homicídio, ficando à disposição do delegado plantonista e ser apresentado ao judiciário posteriormente.

Veja vídeo: