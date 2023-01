Polícia Militar e Polícia Civil prendem acusados de roubo a ônibus em Manoel Urbano

Acontece nesta terça-feira, 31, às 09h, no buffet do Amazônia Hall (antigo 14 Bis), o encerramento da 13ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), ocasião em que serão anunciados os vencedores das cinco categorias participantes.

A cerimônia contará também com uma com um café da manhã para a imprensa e uma mesa redonda sobre os “60 anos do MPAC, – Sob o olhar da imprensa acreana”, com a participação dos jornalistas Nilda Dantas, Elson Martins e Marcos Venícios, e mediada pelo historiador Marcos Vinicius Neves.

Com o tema “Cidadania transformada em notícia”, esta edição do Prêmio de Jornalismo contemplará os vencedores das categorias: Jornalismo escrito, jornalismo falado, jornalismo de TV, fotojornalismo e destaque acadêmico, que juntos, receberão R$ 30 mil, o maior valor já pago.

O evento conta com o apoio da Associação dos Membros do Ministério Público do Acre (Ampac), LabNorte, Acreaves, Liderança, Fecomercio, Arasuper, Biau Som, Via Verde Shopping, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Energisa, Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a agência Cidade Publicidade e Propaganda.

