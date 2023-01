Vídeo de segurança mostra a ação de assaltantes em ônibus na BR-364

Texto: Sandra Assunção

No final da tarde desta sexta-feira, 27, um ônibus da empresa Transacreana, que seguia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco – Capital do Acre, foi atacado por faccionados armados próximo à rotatória do município de Manoel Urbano, na Br 364.

Nas feitas pela câmera do ônibus é possível ver toda a ação dos dois homens que pararam o veículo como se fossem passageiros e em seguida anunciaram o assalto. Um estava com uma arma de fogo e outro, com um facão. Levaram carteira, celular e outros pertences do motorista, mas não entraram na parte do ônibus onde estavam os passageiros.

O gerente comercial da empresa em Cruzeiro do Sul, Francisco Virgulino, disse em Sena Madureira, o motorista onde acionou a polícia e tomou as medidas cabíveis. “Alguns passageiros perceberam e ficaram assustados mas não foram roubados nem machucados”, relatou.

O ônibus, que levava adultos, crianças e idosos, saiu de Cruzeiro do Sul com destino à capital as 7 horas da manhã com 26 passageiros. Na hora do assalto estava com 36.

A viagem entre as duas cidades pode levar mais de 17 horas de ônibus por causa dos buracos e das péssimas condições da rodovia federal. A passagem custa R$ 225.

Na manhã deste sábado, dia 28, o Comando da Polícia Militar se limitou a indicar um oficial para que fosse procurado pela imprensa e pudesse falar algo sobre o assunto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários