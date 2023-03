Polícia Militar do Acre prende homem por contrabando de cigarros

A realização das maiores feiras agropecuárias e de entretenimento do estado está confirmada em 2023. Organizadas pelo governo, a Expoacre e Expoacre Juruá virão com muitas novidades para o público e prometem movimentar a economia local.

Nesta terça-feira, 28, o governador Gladson Cameli esteve reunido, no Palácio Rio Branco, com Dudé Lima e Júlio Cezar Farias, membros da comissão organizadora.

Durante o encontro, foi apresentado ao governante sugestões de possíveis datas para a realização das feiras, que geralmente ocorrem no segundo semestre. Gladson Cameli aproveitou para comunicar o novo período de duração da Expoacre Juruá.

“A partir deste ano, a Expoacre Juruá terá cinco noites. Esse era um desejo antigo dos empresários e da própria população. Isso reforça o sucesso da feira e prova que o governo está sempre aberto ao diálogo”, afirmou.

Conforme informou Júlio Cezar Farias, mais novidades serão reveladas nos próximos dias. “Vamos anunciar os shows nacionais em breve e outras atrações que estamos preparando especialmente para o público”, disse.

Dudé Lima destacou o cuidado do governo acreano com a organização antecipada dos eventos. “A pedido do governador Gladson Cameli, estamos trabalhando com total planejamento para que as feiras sejam um grande sucesso de público e de negócios”, argumentou.

