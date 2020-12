Na manha desta segunda-feira (21), policiais militares de Acrelândia no interior do Acre recuperaram uma caminhonete roubada, em frente a um supermercado no município.

Era por volta de 7h30min da manhã de hoje, quando os militares, em rondas pelo bairro, foram informados pela vítima Jarcy Gonçalves que é pastor evangélico que sua caminhonete um modelo Ranger de cor cinza, placa QWM 7990, havia sido subtraída por elementos desconhecidos que haviam adentrado em seu veículo e empreendido fuga em sentido desconhecido.

Rapidamente a Polícia Militar fechou o cerco nas principais vias de acesso ao município e lograram êxito em recuperar o veículo em uma propriedade rural nas proximidades de Acrelândia.

Possivelmente a mesma seria levada para a Bolívia onde seria trocada por armas e drogas para abastecer a facção Comando Vermelho envolvida na ocorrência.

Até o fechamento da matéria não havíamos sido informados se os meliantes haviam sido presos ou se conseguiram fugir do cerco policial.

