Polícia já identificou preso que conseguiu fugir de presídio na madrugada desta terça

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) já identificou o detento que conseguiu fugir na madrugada desta terça-feira (15) do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Trata-se de Antonio Carlos Siqueira da Silva Junior. Ele cumpria pena na cela 5 do pavilhão P do Complexo Penitenciário. Ele e outros 7 apenados fizeram um buraco na parede e fugiram por ele. Segundo o Iapen, seis foram detidos, outro foi baleado e levado ao Pronto Socorro e o oitavo, que é Carlos, conseguiu fugir. Os policiais penais continuam as buscas na área de mata do entorno do presídio na tentativa de recapturá-lo.