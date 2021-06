Escritor xapuriense lança livro que conta a história de sua família na Revolução Acreana

Por

O escritor xapuriense Milton Júnior acaba de lançar o livro “Duas Famílias e a Revolução Acreana”. A história narra a saga de sua família, materna e paterna, que chegaram ao Acre no início do Século XX e formaram uma das mais tradicionais famílias de Xapuri.

O livro de 372 páginas foi escrito em forma de cordel, outra paixão de Milton Júnior. Com muitas ilustrações, mostra a origem de sua família que surgiu em um povoado chamado Coroatá, no sertão maranhense, em 1884.

É de onde vem Manoel de França, avô materno do escritor, que foi auxiliar de Plácido de Castro durante a Revolução Acreana, tendo desempenhado, de acordo com o livro, papel importante na conquista do Acre, sendo no final do combate promovido a oficial do exército acreano.

O outro avô, Francisco Menezes, foi um personagem importante na história de Xapuri, exercendo importante destaque na edificação do que é hoje é a cidade de Xapuri.

Milton conta que antes de uma história sobre sua família, o livro é um resgate dos costumes, religiosidade e a luta árdua de milhares de nordestinos que vieram ao Acre para o trabalho nos seringais. “É a história da minha família, como é a história de tantas famílias acreanas. Creio que o grande barato do livro seja exatamente esse, das pessoas lerem, se identificarem e enxergarem sua própria família em cada página”, conta.

Ao manusear o livro, o leitor percebe, além da história, um produto produzido em um alto padrão de qualidade. Milton conta que contou com a ajuda da família para a confecção dos livros. “Minha família apostou nesse meu sonho e me ajudou a bancar a publicação. É a história da minha família, então queria que fosse algo de extrema qualidade”, afirma.

O livro é recheado de fotografias, onde leva o leitor a viajar pelo passado da família do escritor.

Milton Júnior tem 48 anos, nasceu em Xapuri , mas hoje mora em Rio Branco. Ainda adolescente, em 1987, lançou seu primeiro livro de poesias. É formado em Administração com habilitação em Análise de Sistemas e é especializado em Web Marketing.

O lançamento presencial do livro está marcado para o próximo dia 6 de agosto, aniversário da Revolução Acreana, na cidade de Xapuri. No entanto, o livro já está disponível para aquisição e os pedidos podem ser feitos por meio de contato com o próprio escritor pelo número 68 9 9606-6701.