Polícia Federal destrói quase uma tonelada de droga apreendida no Acre

A Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) realizará, nesta terça-feira, 7, em Rio Branco, o workshop Comércio Exterior: Oportunidades de Negócios no Acre. A programação inclui palestra ministrada pelo coordenador de Promoção das Exportações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Vítor Maselli.

O evento, voltado a empresários acreanos e representantes de entidades de classe do setor produtivo, é realizado em ação conjunta com Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e conta com a parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AC), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

A titular da Anac, Waleska Bezerra, destaca a importância da iniciativa para incentivar o desenvolvimento dos empreendimentos locais: “O Acre é um estado que produz. Com papel articulador e alinhado aos objetivos de gestão, o workshop é parte do plano de trabalho da Anac, com o objetivo de incentivar e apoiar inciativas capazes de gerar trabalho e renda”.

A Anac é uma sociedade anônima, de economia mista, vinculada ao governo do Estado, por meio da Seict. A empresa atua para promover o desenvolvimento econômico sustentável do estado, intermediando o acesso a recursos e oportunidades de negócio.

Com foco no setor produtivo local, a atual gestão tem impulsionado ações que fortalecem a relação de parceria com o empresariado acreano, no intuito de detectar seus anseios e criar mecanismos de promoção do desenvolvimento econômico e social do estado.

