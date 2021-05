Polícia Civil recupera em território boliviano, caminhonete e quadriciclo roubados na capital

Na manhã desta segunda feira, 17, a Policia Civil no município de Epitaciolândia, distante cerca de 230 km da capital, fez a restituição de uma camionete Toyota Hilux e um quadriciclo aos seus proprietários.

O trabalho foi realizado em cooperação com a Policia boliviana, através da FELCC, 02 dias após ocorrer um assalto na cidade de Rio Branco, onde bandidos armados com armas de grosso calibre, invadiram uma propriedade rural e roubaram, além dos veículos vários pertences das vítimas e ainda as mantiveram em cárcere privado até que os veículos fossem atravessados para o lado boliviano, na cidade de Cobija – Pando, local onde na madrugada de sábado foram interceptados pela polícia boliviana, que apreendeu os veículos.

Os veiculos foram abandonados em território Boliviano e não foi possível prender os indivíduos que cometeram o crime.

Diante dos fatos, a Polícia Boliviana solicitou apoio da Policia Civil de Epitaciolândia, que por sua vez identificou as vítimas, os acionou e os acompanhou até a cidade de Cobija para que os bens lhes fossem restituídos.

Os veículos fora levados para a delegacia de Epitaciolândia onde foram restituídos aos seus proprietários.

Os trabalhos foram coordenados desde sábado, 15, pela manhã, pelo delegado titular da Delegacia de Epitaciolândia José Luís Tonini e na data de hoje, a entrega foi acompanhada pela Delegada Carla Ivane Britto, coordenadora Geral da Regional do Alto Acre.

A investigação deve continuar no sentido identificar mais pessoas envolvidas na ação criminosa.