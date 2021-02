Ascom/Polícia Civil

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 17, a Polícia Civil no município de Plácido de Castro prendeu T.S.L., 19 anos, em flagrante pelo crime de roubo, tendo como vítima um frentista que estava saindo do serviço em um posto de combustiveis.

Logo após os agentes serem acionados por populares e diante das informações obtidas sobre as vestimentas do suspeito, de imediato, empreenderam diligências e prenderam o homem no centro da cidade.

Com o criminoso estava uma pistola 840 da marca Taurus e 13 munições .40, além da quantia de R$ 490,00, que seria produto do crime.

Insta salientar que toda a ação do criminoso foi filmada pelo circuito interno de câmeras de segurança do estabelecimento comercial . Diante das imagens, o homem confessou o crime e foi autuado em flagrante pelo delegado Danilo César que comandou toda ação policial.

VEJA VÍDEO

