Na tarde deste domingo (19), um trabalho de investigação coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa, com apoio do Inspetor Márcio André, prenderam um homem que estava chegando na cidade de Xapuri com uma certa quantidade de cocaína dentro do seu próprio tênis.

De acordo com o Inspetor Eurico Feitosa, no momento da abordagem os investigadores perceberam que o tênis que o suspeito usava era desproporcional ao tamanho do seu pé e realizaram busca no calçado.

Foi quando retiraram pacotes e localizaram uma certa quantidade de cloridrato de cocaína no interior do mesmo. Motivo esse que o suspeito estava usando o tênis maior que seu pé, para poder levar a droga.

Em seguida, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de droga e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Sérgio Lopes.

Segundo foi apurado, o preso já tem outras passagens pela polícia por tráfico de droga é posse ilegal de arma de fogo. A esposa do detido no ano de 2019, também foi presa quando chegava na cidade de Xapuri transportando draga.

