Polícia Civil leva cidadania a Vila Santa Rosa em Cruzeiro do Sul

Seguindo o cronograma de atendimentos itinerantes com emissão de Carteira Nacional de Identidade (CIN), a Polícia Civil do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM), realizou na última sexta-feira, 9, a emissão do documento aos moradores da Vila Santa Rosa no município de Cruzeiro do Sul.

Os moradores de Vila Santa Rosa foram atendidos pela equipe de profissionais do Instituto de Identificação e acordo com o diretor do IIRHM, Júnior Cesar da Silva, mais de 100 (cem) pessoas foram atendidas.

A ação social de cidadania foi realizada no dia 9 de dezembro através do Instituto de Identificação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ferreira Gomes lolcalizada na própria Vila Santa Rosa.

A emissão da Identidade faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil seguindo diretrizes da atual gestão de levar cidadania a quem mais precisa.

