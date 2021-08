Polícia Civil estoura “boca de fumo” em Mâncio Lima e prende quatro pessoas

Ascom/Polícia Civil do Acre

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil prendeu três adultos e apreendeu uma menor de idade por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Mâncio Lima.

Na investida policial, foram apreendidos ativos criminais, típicos do tráfico: entorpecentes, dinheiro e objetos de origem duvidosa.

Desta vez, as prisões ocorreram no bairro dos Virgínios, e contaram com o auxílio da população, por meio de denúncias anônimas. Os três adultos presos em flagrante têm as iniciais: F.S.C. (19 anos) F.F.S. (18 anos) e J.P.S. (18 anos).

Após a disponibilização do Disk-denúncia, por meio do telefone (68) 9 9281-9889, diversas denúncias chegam até a Polícia Civil. Com base nas informações recebidas, os agentes investigam detidamente cada caso, usando as devidas cautelas, e após o aparecimento de indícios de autoria e materialidade, a Polícia faz a investida contra os criminosos.

Dessa forma, a Polícia Civil prendeu essas quatro pessoas hoje, fechando o cerco contra o crime em todos os bairros de Mâncio Lima.

O delegado José Obetânio informa que todas as denúncias recebidas são averiguadas e mantidas no mais absoluto sigilo. Só temos um recado para aquelas pessoas que insistem em se manterem na vida do crime: “ou muda de vida ou de lugar, caso contrário tua hora vai chegar”, disse Obetânio.