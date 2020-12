Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Polícia Militar (PMAC), Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), da Delegacia Geral de Porto Acre (DGPA) e Delegacia Geral de Santa Rosa do Purus (DGSRP) deflagrou na manhã deste domingo, 20, Operação Purus, com o cumprimento de 9 mandados judiciais, sendo seis de busca e apreensão e três de prisão, nos municípios de Santa Rosa do Purus e Porto Acre.

Seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão foram cumpridos com êxito na cidade de Santa Rosa do Purus. O último mandado foi cumprido em Porto Acre, contra um ex morador de Santa Rosa.

Três pessoas foram presas, L. N. P., E. L. dos S., e F. N. L. B., todos sob acusação de integrar organização criminosa, além da apreensão de um menor que estava em posse de 68 gramas de maconha.

Os mandados foram expedidos após trabalho investigativo da equipe da DRACO, coordenado pelo delegado Pedro Paulo Buzolin, que possibilitou identificar membros de organização criminosa que agia em Santa Rosa do Purus. A prisão que ocorreu em Porto Acre se dá em decorrência da migração de um dos membros da organização para aquele município, a equipe seguiu os passos do investigado que estava escondido naquele município.

Os mandados de busca e apreensão cumpridos em Santa Rosa do Purus possibilitou que a polícia colhecer provas suficientes para indiciamento dos investigados.

Dentre os presos, dois deles já possuem passagem pela pratica de homicídio, fato que comprova a periculosidade dos investigados.

Com essas prisões a Polícia Civil acredita que em pouco tempo irá desvendar vários crimes que vinham sendo cometidos naquela região, sobretudo o de tráfico de drogas e organização criminosa.

A Polícia Civil contou com apoio aéreo do Ciopaer dando suporte e agilidade no deslocamento da equipe da Polícia Civil até Santa Rosa do Purus.

O nome da operação “Purus” faz referência ao rio que corta a cidade de Santa Rosa do Purus onde teve inicio o prpcesso investigativo policial.

