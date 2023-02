Polícia Civil de Xapuri prende homem por porte ilegal de arma de fogo e munições

O sargento da Força Nacional Jean Paul Alves Batista, 50 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite deste domingo (12), na frente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), localizado na Estrada Dias Martins, na região da Chácara Ipê, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o sargento Jean e outro amigo dele, que também é policial militar, estavam caminhando pela pista da região do Ipê, quando foram surpreendidos por um motorista ainda não identificado, que trafegava em alta velocidade e alcoolizado em um carro modelo Ford Fiesta, de cor preto e placa MZZ-6719.

O carro acabou atropelando Jean e, após o acidente, o motorista ainda tentou fugir, mas foi rendido e preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool.

No impacto, Jean acabou batendo violentamente a cabeça no para-brisa e amassou o teto do veículo, em seguida caiu no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a ambulância de suporte básico 08, que passava bem próximo, chegou em 1 minuto no local e deu os primeiros atendimentos, que foram fundamentais para manter a vida do militar.

Em seguida a ambulância de suporte avançado 01 chegou e continuou o atendimento com um médico, sendo necessário entubar a vítima para preservar o funcionamento dos órgãos. Após ter o quadro clínico estabilizado, Jean foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave e com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave. Durante todo atendimento, a vítima ficou inconsciente e desacordada.

Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também estiveram no local e preservaram a área para a chegada do Batalhão de Trânsito e também para a perícia. Após os trabalhos periciais, o veículo foi removido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O motorista, que até o fechamento dessa matéria não teve a identificação divulgada, foi conduzido até a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi apresentado para autoridade polícia. O condutor realizou o teste do etilômetro (bafômetro) que apresentou resultado de 0.8 miligramas.

