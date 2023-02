Motorista de aplicativo é executado a tiros dentro do carro

Por Wesley Cardoso

O agronegócio vem ganhando cada vez mais espaço em todo o estado do Acre, antes a pecuária predominava, na última década o cultivo de grãos em grande escala já é destaque tendo como o carro chefe o milho, atrelado a esse crescimento veio a grande demanda por causa das indústrias Dom Porquito e Acreaves que consome a maior parte da produção dessa regional para a fabricação de ração.

Porém, para produzir com qualidade em grande escala o produtor precisa de assistência especializada que vai desde a preparação do solo, plantio e a colheita, pensando nisso o Grupo Boasafra que atua a vários anos nessa área no Acre e em outros estados vem oferecendo cursos, palestras e orientações para as boas práticas de preparação, plantio e colheita.

Na manhã deste sábado, dia 11, a empresa reuniu vários produtores de milho e outros que tem interesse em iniciar nesse seguimento, para repassar na prática as boas maneiras de obter bons resultados.

A primeira palestra ficou a Cargo do IDAF que abordou sobre saúde animal, controle de pragas, pratica correta de manuseio de inseticidas e descarte de vasilhame a fim de evitar agressão ao meio ambiente e a saúde humana. A ministrante Dra. Raimunda Bezerra (Veterinária), ressaltou que a informação é uma grande aliada para que a Regional do Alto Acre possa avançar cada vez mais na área do Agro.

Em seguida representantes de várias marcas como: Agro S, Agroceres, Bayer e Upl, palestraram para grupos de produtores brasileiros e alunos e professores da UAP Universidade Federal de Pando, sobre recuperação e preparação de solo, técnicas corretas de plantio e colheita do milho.

Para Marcelo Brik, gerente do Grupo Boasafra no Acre, a ideia é aprimorar as técnicas de cultivo não só do milho mais de outras lavouras como a soja que vem ganhando destaque em todo estado.

Já o Senhor Orides Rigamonte que antes trabalha com Gado Leiteiro e criação de peixes está vendo no plantio de milho uma oportunidade de ampliar sua renda, segundo ele a procura do grão tem crescido muito devido pela indústria Dom Porquito e outra parte é toda comprada pelo país vizinho o Peru.



