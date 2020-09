Polícia Civil de Epitaciolândia recupera carro roubado no lado boliviano e produtos de roubo

O delegado titular do município de Epitaciolândia, Luís Tonini e sua equipe de investigadores, conseguiram recuperar um carro modelo Honda/Civic, placas QLV 9147, do mesmo município, mas que teria sido roubado na Capital do Acre dias tempos atrás.

Com o apoio da polícia boliviana, foi possível localizar o veículo na cidade de Cobija, lado boliviano, sendo devolvido para o lado brasileiro, afim de realizar os trâmites jurídicos e ser entregue ao proprietário.

“O veículo tinha restrição de furto e foi denunciado aos agentes que passaram a investigar com o apoio das autoridades policiais do lado boliviano, sendo apreendido e restituído na tarde desta segunda-feira (14). O mesmo será encaminhado para a Rio Branco para serem adotadas as medidas cabíveis sobre o caso”, destacou o delegado.

Também realizado na cidade de Epitaciolândia, uma ação onde teve como alvo, ladrões que vinham praticando arrombamentos e furtos pela cidade a cerca de alguns dias, tirando o sossego das vítimas.

Alguns desses ladrões foram identificados e conduzidos à delegacia para serem ouvidos e depois liberados, uma vez que estava fora do flagrante. Vários televisores, notebook, botija de gás e até carro-de-mão foram recuperados, além de caixas d’águas já haviam sido vendidas após o furto.

As pessoas que foram identificadas com produtos de roubo, poderão ser processadas por receptação, podendo ser condenadas pelo mesmo de crime. Os suspeitos deverão se apresentar em datas futuras ao judiciário.

