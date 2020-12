Polícia Civil de Epitaciolândia elucida caso de homicídio na BR 317 e prende suspeito

O caso de homicídio ocorrido na noite de sexta-feira, dia 4, no km 23 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri, foi elucidado pelos investigadores coordenado pelo delegado titular do município, Luís Tonini.

Izael Brito Bezerra (18), foi morto a tiros na frente do irmão. Segundo foi apurado, os dois estavam de bicicleta pela BR quando foram surpreendido por um homem de moto, este estava armado de um revolver calibre 38 e passou a disparar contra a vítima.

A vítima foi atingida no corpo e, principalmente na cabeça. Enquanto Izael era baleado, o irmão correu para salvar sua vida. Com as informações, os investigadores passaram procurar o suspeito, não descartando qualquer informações que levasse a descobrir o motivo.

Foi quando chegaram a um morador da região. Esteve despertou suspeitas e foi conduzido à delegacia para ser ouvido e no início, negava qualquer envolvimento. Após entrar em contradição, resolveu confessar o crime e falar o motivo.

Segundo ele, Eziel (a vítima), vinha praticando furtos em sua propriedade com frequência. Foi quando resolveu fazer justiça com as próprias mãos na primeira oportunidade.

A arma do crime foi entregue municiada, além de outras duas que estavam na propriedade. O acusado não possui documentos para posse de armas permitidas e irá responder na Justiça pelo crime qualificado, sem direito a defesa da vítima.

Veja vídeo.

