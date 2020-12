Um jovem de apenas 18 anos, identificado como Izael Brito Bezerra, natural de Xapuri, foi assassinado a tiros no início da noite deste sábado (6), após ser abordado em sua bicicleta. A vítima sequer teve tempo de correr, sendo atingido por diversas vezes no corpo e braço até cair no chão.

Não satisfeito, seu executor ainda foi até o jovem e efetuou ao menos cinco tiro na região da cabeça. Segundo as autoridades policiais, Izael, que era conhecido por ‘Zeus’, pode ter sido mais uma vítima entre a briga de grupos de criminosos que lutam por espaço na região de fronteira.

O crime aconteceu no km 23 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri. O corpo de Izael ficou caído as margens da estrada, até ser identificado e resgatado pelo IML, sendo levado para a capital e passar pelos exames de praxe.

Ainda dando seguimento aos trabalhos, investigadores da Polícia civil lotados em Epitaciolândia, conseguiram chegar até um suspeito que foi conduzido para a delegacia, onde aguarda para ser interrogado pela delegada.

Os trabalhos pra chegar aos envolvidos estão em andamento, para que possam ser presos e respondam pelo crime.

