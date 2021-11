Policia Civil apreende droga, dinheiro e prende dois por integrar quadrilha de “puxadores” de veículos em Rio Branco

Ascom/Policia Civil do Acre

Nas primeiras horas desta terça-feira, 9, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu em flagrante delito, F.L.P.C., 29 anos e J.T.M.O., 27 anos, referente a mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados. A prisão e preensão ocorreram em uma residência localizada na Rua 10 de junho, Beco José Sampaio, n° 92, bairro Casa Nova.

Após trabalho investigativo, a equipe de agentes da DCORE constatou que o alvo da busca é investigado por está envolvido em uma quadrilha de roubos de carros na capital.

No referido endereço, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Policia Civil encontrou em poder dos investigados, drogas (maconha e cocaína), balança precisão, dinheiro R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) oriundo do tráfico do entorpecente, material para embalagem da droga, carregador de pistola.

As investigações segue o curso no sentido de coletar elementos que comprovem a participação de mais pessoas no envolvimento de crimes de trafico de drogas e roubo a veículos.

Os presos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para lavratura de auto de prisão em flagrante indiciados pelos crimes de trafico de drogas e associação para o trafico.