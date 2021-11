Polícia Civil apreende dois comparsas do assaltante a supermercado em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na tarde desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) prendeu dois adolescentes que participaram do assalto a um supermercado na parte alta da cidade.

O trabalho investigativo da equipe já havia apreendido um menor que participou do assalto e que foi atingido na troca de tiros com um policial civil aposentado que estava no interior do comércio.

Investigação avançou e conseguiu identificar o outros comparsas, R.S.F. 17 anos, que após cometer o assaltou fugiu para Manoel Urbano onde foi apreendido com apoio da Polícia Civil no município. Ele teria sido quem disparou contra o policial civil.

Além dele, L.R.S. também de 17 anos, esse foi apreendido no bairro Cadeia Velha em rio branco.

Ambos foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis e posteriormente conduzidos ao Instituto Socioeducativo (ISE) para medidas de internação ficando à disposição da justiça.