Polícia acredita que jovem achado esquartejado em sacos no AC foi vítima de latrocínio

O corpo da vítima foi achado dentro de sacos plásticos próximo a um igarapé nessa quinta-feira (13), na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

“Tinha duas semanas que a vítima estava lá na casa do tio, ela morava em Rio Branco, no bairro Tucumã. Como tinha ido nesse local poucas vezes, não tinha muito contato com outros moradores. Ouvimos várias testemunhas próximas ao local e agora a investigação continua para identificar o suspeito”, disse o delegado.

A polícia foi acionada por um tio do rapaz que recebeu a informação de que ele estava desaparecido e ao procurar por ele, acabou encontrando o corpo espalhado em vários sacos plásticos. O jovem estava cuidando da propriedade, que fica no Km 72 da BR-364 e mais 10km de ramal.

Como o local é de difícil acesso, policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para auxiliar na remoção do corpo. O comandante do batalhão, major Kleison Albuquerque, informou que o tio da vítima foi quem auxiliou as equipes na mata para encontrarem o corpo do rapaz.