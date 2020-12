Conforme o órgão, em todas as comarcas do estado, deve funcionar uma unidade judiciária por magistrado.

Por conta da pandemia da Covid-19 e para evitar contaminação entre magistrados e servidores, e também do público externo, os serviços durante o recesso forense vão continuar sendo feitos de forma remota.

As Centrais de Atendimento Presencial, que estão em funcionamento nos fóruns, para tirar dúvidas de advogados e partes durante esse período pandêmico, vão passar a atender apenas por telefone durante o recesso. Confira aqui contatos.

Ainda segundo o TJ-AC, durante o recesso, a escala das audiências de custódia vai ser elaborada pela Diretoria do Foro de cada comarca. As audiências devem ocorrer normalmente sendo dirigidas pelo juiz titular da vara e, em nos dias de feriados e finais de semana, no sistema de plantão. Todo o processo também de forma virtual.