Antes de cair no golpe do hacker, Helena explica que fez um agendamento com antecedência no restaurante, notificando data e horário. A advogada, então, entrou em contato com o restaurante por meio das redes sociais.

Cerca de sete dias após a realização do agendamento, um usuário do Instagram, com as mesmas informações do perfil do restaurante, enviou uma mensagem pedindo informações pessoais, como telefone e nome completo. A advogada confessa que repassou solicitações de imediato, pois estava no trânsito e não teve tempo para verificar o perfil.

“Em menos de um minuto [após repassar as informações], me ligou um rapaz com o DDD de São Paulo, falando que eles realmente estavam com as vagas [do restaurante] reduzidas, mas iriam fazer um encaixe para mim, porque eu morava muito longe. E que para isso, eu precisa acessar um link para confirmar. Perguntei se poderia parar o carro para fazer isso e ele explicou que não, que deveria ser feito na hora, pois eu ficaria sem vaga, que a fiscalização [no restaurante] estava muito em cima devido a pandemia. Me pressionou”, explicou.

Helena conta que o rapaz ainda deu detalhes sobre o menu do restaurante, o que lhe convenceu, e em seguida enviou o link para confirmar a reserva.