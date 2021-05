PM localiza moto roubada duas vezes na cidade de Epitaciolândia e autor já estava preso

Um trabalho de rotina realizado por uma das guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar durante a tarde deste domingo, dia 16, perceberam uma moto de placa boliviana estacionada em uma das vias da cidade de Epitaciolândia, que chamou atenção dos policiais.

Ao verificarem, perceberam que o veículo se encontrava com a ignição adulterada, o famoso “gato”, podendo ser ligada apenas com o contato de fios. Após pesquisas, foi verificado que a moto era produto de furto e que o autor já estaria preso.

Ao chegarem na delegacia para registrar o Boletim de ocorrência, souberam que o mesmo veículo teria sido furtado duas vezes. A primeira foi praticada pelo que se encontrava preso na DP, acusado de vários delitos.

A segunda, foi realizada por um menor na casa do primeiro, que abandonou o veículo nas proximidades da rodoviária de Epitaciolândia. O caso foi passado para as mãos do delegado plantonista.