PM apreende menor com arma de fogo e recupera motocicleta roubada

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3°BPM), apreenderam um menor infrator com uma arma de fogo e recuperaram uma motocicleta roubada, na sexta-feira, 03, no bairro Bosque.

Os militares receberam informações via rede de rádio que uma motocicleta, Honda Biz, teria sido roubado na região do bairro bosque e o envolvido teria se deslocado para a ponte do São Francisco, os militares do tático do 3° Batalhão e o policiamento motorizado fizeram patrulhamento e nas proximidades do km 01da estrada do Quixadá se depararam com um indivíduo com um capacete na mão com as mesmas características passadas pelo COPOM.

Os policiais fizeram a abordagem e busca pessoal, onde encontraram um pistola com duas munições. Perguntado sobre a motocicleta roubada os militares tiveram informações da localização, fizeram uma varredura e encontraram o veículo.

Os militares encaminharam o menor infrator à delegacia, juntamente com armamento e a motocicleta para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

