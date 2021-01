Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° e 2° Batalhão resultou na prisão da liderança da facção Bonde dos 13, no bairro Taquari, Josinildo do Nascimento de Sousa, de 30 anos, vulgo Pitão e Alexandre de Oliveira Santos, de 21 anos, mais conhecido como “Jabota”. As prisões ocorreram na noite desta quarta-feira, 13, no estacionamento de um mercado atacadista localizado na BR-364, em Rio Branco.

As guarnições policiais receberam uma denúncia anônima que em veículo havia um homem com uma arma de fogo no estacionamento. Os policiais militares se deslocaram ao local e encontraram os dois homens dentro de um carro modelo fiesta street, de cor preta. Durante a revista no veículo, foi encontrada uma pistola (ponto 45) com uma munição, dois celulares, 1 tablete de maconha e uma quantia de R$ 114 reais.

Ao perguntarem a dupla sobre a arma de fogo, um dos criminosos respondeu que estava no local para fazer uma troca por um revólver calibre 38 com outro criminoso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e “Pitão e Jabota” foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A dupla responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

